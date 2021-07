Países que possuem mais de uma língua oficial

O multilinguismo é um fenômeno social conhecido e é mais comum do que normalmente percebemos. Você com certeza já deve ter ouvido falar de regiões que utilizam mais de um idioma além da língua materna. A Alemanha e a Itália, por exemplo, possuem uma variedade enorme de dialetos locais que se diferem bastante da língua oficial.

Outro lugar em que observamos algo semelhante é no Canadá, país no qual se fala tanto o Inglês quanto o Francês. No Brasil, contudo, o contato com línguas estrangeiras muitas vezes é restrito, e para alguns grupos até inacessível. Apesar disso, no Brasil, há um “multilinguismo localizado”, pois muitas línguas indígenas estão presentes em algumas localidades. Agora, confira outros países multilíngues e algumas curiosidades sobre eles.

Alguns países que possuem mais de uma língua

Em primeiro lugar, podemos citar a Irlanda, país que além de ter o Inglês como língua oficial, possui também o Gaélico (irlandês). Apesar de o irlandês ser a primeira língua do país, a maioria dos cidadãos falam inglês no seu dia a dia. Os registros mostram que apenas 10% da população fala a língua local. Desse modo, as comunicações oficiais apresentam os dois idiomas.

A Escócia é outro país multilíngue. Há algumas dezenas de línguas minoritárias reconhecidas pelo Estado. A principal delas é a língua gaélica escocesa, que chegou à região por volta do século V. Desde então se expandiu por todo território, e hoje é falada por cerca de 60 mil pessoas.

O país de Gales, que fica no Reino Unido, possui uma língua falado na região há mais de mil anos. O chamado Galês foi resgatado pelo governo após forte queda no seu número de falantes durante o século XX. Falado por uma comunidade de imigrantes galeses, esse idioma ainda está presente em uma pequena província de nome Chubut, na Argentina.

