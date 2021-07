Palmas-TO 0 x 0 Paragominas-PA – Empate sem gols e placar justo na Série D

Palmas, TO, 10 (AFI) – Num jogo sem muitas emoções e consequentemente sem oportunidades de gol, Palmas-TO e Paragominas-PA ficaram no empate por 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em Palmas (TO), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com este resultado, o Tricolor Palmense foi a quatro pontos e segue segurando a lanterna do Grupo A2. Enquanto o Paragominas, com o empate, caiu o para o terceiro lugar com nove pontos ganhos – foi ultrapassado pelo 4 de Julho (PI), que venceu o Moto Club-MA e chegou a 11 pontos.

TUDO IGUAL NO PLACAR

Logo aos cinco minutos, o lateral-direito Igor Pupinski fez boa jogada na linha de fundo e cruzou na área, e o meia-atacante Tchô chegou um segundinho atrasado e desperdiçou a chance de gol.

Aos 18 minutos, ótima jogada do atacante Elenilson no lado direito ele passou pelo zagueiro Wellyson e cruzou na área, Rafael Gladiador se antecipou ao defensor , mas bola foi fraca no canto e o goleiro Dia defendeu.

O time visitante do Paragominas só conseguiu assustar o goleiro Matheus Silva, aos 31 quando, o atacante Aleilson teve a chance para o arremate na entrada da área, mas pegou mal e chutou fora.

Aos 49 minutos, nos acréscimos da etapa inicial, o lateral Igor Pupinski pegou rebote na área e bateu fraco e cruzado, mesmo assim levou perigo ao goleiro Dida, do Paragominas. Fim do primeiro tempo: 0 x 0 – Palmas melhor em campo.

PARTIDA SEGUIU SEM GOLS

No início do segundo tempo, após cobrança de falta na área, o zagueiro Douglas cabeceou com perigo quase abrindo o placar para os visitantes. Aos 8 minutos, o lateral Rosivan cruzou na área e o atacante Paulo Rangel cabeceou, mas o goleiro Matheus Silva pegou sem problemas. Na etapa final, o time visitante começou a gostar da partida e ficar mais perto da área do Palmas.

Aos 12 minutos, o meia Edicleber bateu escanteio e o atacante Paulo Rangel tocou de cabeça e o goleiro Matheus Silva fez grande defesa mandou a bola para escanteio salvando o Tricolor Palmense.

Aos 32 minutos, bola alçada na área do Palmas e quase o volante Marquinhos fez contra. Ele cabeceou para trás e a bola passou rente ao gol de Matheus Silva. Depois disso, foram mais de 15 minutos de um jogo truncado e com muitas faltas e paralisações levando o resultado para um empate chato e sem gols.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Palmas enfrentará o Moto Club, no sábado, às 15h30, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). Já o Paragominas recebe em seu estádio o 4 de Julho, no domingo, dia 18, às 16 horas, na Arena Verde, em Paragominas (PA).