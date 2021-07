Palmas-TO 2 x 1 Moto Clube-MA- Time da casa vence outra e fica a dois pontos do G4

Palmas, TO, 24 (AFI) – Neste sábado, o Palmas-TO venceu o Moto Clube-MA por 2 a 1, no Nilton Santos, na capital do Tocantins, pela oitava rodada, e conseguiu a segunda vitória na Série D do Campeonato Brasileiro.

Agora, o clube mandante soma sete pontos, a dois do G4 do Grupo A2. A zona de classificação, aliás, é fechada pelo próprio Moto Clubr que parou nos nove pontos.

O JOGO

O tricolor começou jogando melhor e tomando conta do jogo, até que com 18 minutos, Rafael Gladiador abriu o placar para os donos da casa. Continuando atacando não demorou muito tempo para que o Palmas ampliasse o placar, aos 21 minutos o Isaac aproveitou o cruzamento de Igor e ampliou o placar.

Com a vantagem no placar o time tocantinense recuou e deu alguns espaços para o Moto, que aumentou a pressão no campo adversário. Até que após a parada técnica o time maranhense voltou ainda mais ligado e aos 33 minutos diminuiu o placar com Marcelo Gomes.

Precisando do Resultado o Moto Clube voltou do intervalo com ainda mais intensidade e buscando o empate, mas não obteve sucesso e irá voltar para o seu estado com o resultado negativo.

PRÓXIMO JOGO

O time do Moto irá receber o 4 de Julho-PI no dia 31 às 15h30. A equipe Piauiense ficou conhecida pelo confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil. Já o Palmas irá até o Pará enfrentar o Paragominas. O jogo será no dia 1 de agosto às 16h