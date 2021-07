Paloma Bernardi adia sonho de ser mãe e congela óvulos: “Me traz independência”

Paloma Bernardi revelou nesta quarta-feira (07) que decidiu adiar o sonho de ser mãe. Com 36 anos, ela optou pelo congelamento dos próprios óvulos. As informações são da Revista Quem.

“Meu desejo de ser mãe existe. É algo que eu quero viver, uma prioridade. Eu sou sempre super programada, organizada, planejada… e o tempo passando. Comecei a ficar preocupada com quando a maternidade aconteceria. Joguei para o universo e tive vários sinais. Faz um ano que venho pesquisando vários procedimentos, e conversei com uma vizinha que me apresentou os filhos dizendo serem os seus ‘Frozens'”, brincou a atriz, em entrevista à Revista Quem, sobre os bebês feitos a partir do congelamento de óvulos.