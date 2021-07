Pamella Holanda diz não ter onde morar e comenta repercussões do caso DJ Ivis

Nesta sexta-feira (23), a influenciadora Pamella Holanda postou dois vídeos no Instagram nos quais comentou as repercussões do caso DJ Ivis, preso por agredi-la. Nas publicações, Pamella comentou sobre as estratégias usadas pela defesa do ex-marido e abriu o coração sobre sua situação financeira pós separação.

Segundo Pamella, as gravações vazadas na última quinta-feira (22) estavam no celular do próprio DJ, que costumava gravar as brigas do casal. “Ele gravava todas as nossas brigas, ele filmava, ele mesmo produzia defesa para ele, porque ele sabia que estava errado e sabia que iria ser desacreditado”, afirmou.

A influenciadora acredita que os áudios foram expostos, porque ela não se sensibilizou com pedido de desculpas do músico. “Na terça-feira eu recebi uma ligação de um dos advogados dele, um dos que tem mais proximidade dele. Me ligou para ler uma suposta carta que o Ivis tinha escrito para mim. Nessa carta ele tenta apelar para o emocional, fala o quanto tem sido difícil. Falou também um pouco da Mel, mas muito pouco. No final, me pediu perdão”, explicou.

Pamella ainda disse que tinha conhecimento dos áudios e que, inclusive, este foi um dos motivos de ter demorado para se separar. “Eu sempre soube que algumas coisas que estão sendo veiculadas iam ser usadas contra mim. Era do meu conhecimento. Era uma das razões pelas quais eu tinha medo de me separar do Ivis”, afirmou.

Depressão pós-parto

Após o nascimento da filha, Pamella ainda enfrentou a depressão pós-parto. Com lágrimas nos olhos, a influenciadora falou sobre como o ambiente hostil dificultava sua melhora. “Eu era agredida o tempo inteiro. Não só fisicamente, mas com palavras, falta de respeito. Eu fui agredida inclusive depois que cheguei do hospital, da cirurgia. Depois da complicação que tive no parto”, revelou aos seguidores.

Sem residência

“Eu fiquei sem casa, não tenho onde morar. Estou na casa de familiares até conseguir me reestabelecer”, desabafou. Segundo ela, o DJ dizia que já se preparava para o divórcio e colocava os bens no nome de outras pessoas.

“Eu só queria que isso não tivesse acontecendo com a minha vida”, desabafou emocionada. Pamella ainda contou que após a separação, o DJ nunca entrou em contato para saber como a filha estava.