Pão de tapioca: aprenda a fazer receita ideal para o lanche da tarde

Em uma panela coloque o Leite, o óleo e o sachê e leve para ferver. Em um recipiente coloque a tapioca e regue com a mistura fervente, mexendo sempre até esfriar (forma uma espécie de goma). Acrescente o ovo, o queijo parmesão e o polvilho doce e misture bem. Com as mãos umedecidas, pegue pequenas porções da massa, faça bolinhas e polvilhe o queijo parmesão. Em uma assadeira grande, untada com manteiga, coloque as bolinhas e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até que estejam douradas.