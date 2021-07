Paola Carosella vai fazer dupla com Sandy em programa culinário da HBO Max

O programa culinário que será apresentado por Sandy na HBO Max ganhou um reforço de peso. De acordo com a coluna ‘Na Telinha’, do Uol, as negociações com Paola Carosella avançaram e a presença dela na atração já é dada como certa.

O programa apresentado por Sandy será uma versão brasileira de de Selena+Chef, formato comandado por Selena Gomez nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a coluna, além de Paola, outros nomes conhecidos do público estão conversando com a produção. No formato do programa, em cada episódio Sandy será acompanhada por um chef que auxiliará com dicas da cozinha para preparar o prato do dia.