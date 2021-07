Paolla Oliveira revela que foi rejeitada em trabalhos por causa do corpo

Atualmente, Paolla Oliveira é reconhecida pelos diversos trabalhos que fez ao longo da carreira. Porém, alcançar esse mérito não foi uma tarefa fácil. Em entrevista ao programa Não Mi Corta, apresentado por Michele Muniz, no Youtube, a atriz relembrou que sofreu com as cobranças estéticas impostas no início da carreira.



“Eu tomava muito não por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha ‘o perfil’, não me encaixava no que elas buscavam”, confidenciou.

Além disso, a musa detalhou como eram as críticas e o que aprendeu ao longo do processo: “tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheio de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas. Fui aprendendo a me adaptar e entender se era eu que não me encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me ver naquele lugar, e isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil”.

Na oportunidade, a artista, que possui mais de 20 anos de carreira, refletiu sobre os lados positivos e negativos da fama.

“Existe um preço, sim, é muito difícil quantificar entre ônus e bônus. Não vejo diretamente no lado profissional, mas sim pela ‘fama’, esse entorno. Ainda assim, o bônus é maior, a chance de poder realizar sonhos meus e também de outras pessoas”, responde sobre os efeitos da vida pública, “o maior ônus é, muitas vezes, não ter domínio sobre sua vida, sobre a verdade, sobre o que falam de você, mas hoje a internet está aí e as redes sociais funcionam também como uma linha direta com quem está a fim de falar com a gente”, refletiu.