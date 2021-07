Papa Francisco recebe alta dez dias após internação para realizar cirurgia no intestino

O Papa Francisco recebeu alta nesta quarta-feira (13), dez dias após ser internado na Policlínica Universitária Agostino Gemelli, em Roma, para realização de uma cirurgia no intestino.

Ao chegar ao Vaticano, Francisco desceu do carro que o transportava e cumprimentou seguranças e policiais que estavam no local. Essa foi a primeira hospitalização do pontífice desde que assumiu a liderança da Igreja Católica, em 2013.

A previsão é que o Papa tenha mais algumas semanas de descanso, para depois retornas às viagens pelo mundo. A próxima deve acontecer em setembro, para a Hungria e a Eslováquia.