Para as crianças: aprenda a fazer um nutritivo cupcake de banana com aveia

Se tem criança em casa, tem que ter preparos especiais na cozinha. E nada melhor do que fazer um algo rápido e prático. Se você gostou da ideia, veja só essa receita de Cupcake de Banana com Aveia, dada pela Nestlé. Além de ser saudável, é ideal para todas as refeições, desde o café da manhã até aquele lanchinho da tarde. O preparo é de 35 min e o rendimento de 6 porções.