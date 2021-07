Para curtir a pé: praias, culinária, orla e museus são atrativos para os turistas na Barra

O Farol, o Porto, a orla, o Carnaval… são muitos os elementos que fazem a Barra ser um bairro tão convidativo para os turistas. E dá para conhecer todas as belezas da região a pé, tornando o passeio mais prático e ainda mais agradável.

O bairro reúne história, lindas paisagens, bares e restaurantes para dar uma pausa e curtir o clima, uma orla restaurada para a prática de esportes, praias urbanas para todos os gostos, com mar calmo ou mais agitado.

O Farol da Barra é um dos principais pontos turísticos da cidade e está localizado no coração do bairro. Aqui é obrigatório uma parada para fotos, mas o local oferece mais do que isso. Para quem gosta de história, o Forte onde fica o Farol da Barra abriga o Museu Náutico da Bahia, que conta com um acervo histórico formado por objetos de diversas épocas, alguns deles submersos por até 300 anos.

Ao visitar o museu, você pode ir até o ponto mais alto do Farol e ter uma visão privilegiada da orla e praias da Barra. Do pátio, o visitante tem uma visão de 180° de toda a Baía de Todos os Santos.

O Farol da Barra é o forte mais famoso, mas o de Santa Maria, localizado no Porto da Barra, também vale uma visita. É lá que está o Espaço Pierre Verger, Museu da Fotografia da Bahia. Em um único lugar, é possível viajar por todo o estado da Bahia, e por cada canto dessa cidade.

Além do legado do etnólogo e fotógrafo franco-baiano Pierre Verger, tem também o trabalho de mais 60 fotógrafos que nasceram ou fixaram residência na Bahia.

Tem também o Forte de São Diogo, que abriga o Espaço Carybé das Artes. As obras não estão nas paredes, mas o universo virtual criado para a experiência faz uma imersão em sua obra através de vários recursos de mídia digital e realidade virtual. Ele fica localizado na outra ponta do Porto da Barra.

Se o dia estiver ensolarado, as praias da Barra irão te convidar para um mergulho. O Porto da Barra é uma das praias mais famosas da cidade, com água da Baía de Todos os Santos. Por isso, é caracterizada por seu mar calmo, sem ondas. É ideal para quem quer relaxar ou praticar esportes náuticos como stand up paddle e canoa havaiana.

Para quem curte piscinas naturais, próximo ao Farol elas se formam quando a maré baixa. Por fim, a faixa próxima ao Cristo tem ondas fortes, é indicada para a prática do surf, ao lado do Restaurante Barravento.

Depois de um bom mergulho no mar, andar pela orla da Barra por si só já é um passeio incrível. Recém-restaurada, ela tem espaço para a prática de esportes, como bicicleta, patins, skate e corrida, tendo um trecho fechado para veículos.

Na região, você encontrará vários bares e restaurantes com diversos tipos de culinárias. Tem os famosos “caranguejos”, bares que têm o crustáceo como especialidade, além de pratos típicos como lambreta e moqueca.

Em uma espécie de vila, ao lado do antigo Hospital Espanhol, dá para aproveitar a vista ao mar na varanda do Pereira, com uma culinária contemporânea. Se a ideia é um lanche mais rápido, no local também tem uma unidade da famosa hamburgueria Bravo e da sorveteria Crema.

