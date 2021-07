Para fortalecer a imunidade: aprenda a fazer uma nutritiva sopa de abóbora e cenoura

A queda da imunidade muitas vezes está associada as baixas temperaturas. Não é a toa que no inverno aumenta o número de pessoas com gripes e resfriados. Pensando nisso, a chef Carolina Perez – do Projeto Chef Aprendiz – em parceria com a nutricionista Marina Gorga, nos ensinou uma sopa de abóbora com cenoura. Confira a receita, que tem ingredientes antioxidantes e é ideal para quem mora sozinho.