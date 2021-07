Paraíso escondido: saiba como chegar e o que conhecer na Ilha dos Frades

Quem visita Salvador já sabe que pontos como o Pelourinho, Elevador Lacerda, Igreja do Bonfim, Farol da Barra são obrigatórios em qualquer roteiro. Mas quando a cidade tem vocação para o turismo, ela tem muito mais do que o óbvio para oferecer. Entre tantos encantos que a capital baiana oferece, um deles é a Ilha dos Frades.

Se você não conhece o local, uma das três ilhas pertencentes a Salvador, pode incluí-lo no roteiro e se preparar para conhecer lindas praias. A Ilha dos Frades é um paraíso na Baía de Todos os Santos que chama atenção pela beleza, mar tranquilo e a Mata Atlântica que a cerca. Um passeio para o local ainda pode ser combinado com uma excelente culinária baiana.

A maneira mais comum para os turistas de chegar à Ilha é através de passeios de escunas e catamarãs oferecidos por agências de viagem. Diversas empresas disponibilizam esse tipo de serviço, que pode ser feito em embarcações maiores com grupos mais numerosos ou em passeios mais exclusivos. Os valores variam de acordo com cada agência.

E para quem prefere ir por conta própria, outra opção é ir via Madre de Deus, a 52km de Salvador. Para isso, pegue a BR-324 (sentido Feira de Santana) para Madre de Deus. São 32 km até o entroncamento com a BA-522, em direção a Candeias, e depois mais 20 km até o centro de Madre de Deus, em estrada de boas condições. No Terminal marítimo de Madre de Deus, tem guichês com vendas de passagens para as ilhas.

O percurso, pela estrada, de Salvador até Madre de Deus é feito em torno de 1 hora e de Madre de Deus até às ilhas de Salvador em cerca de 15 a 20 minutos.

A Ilha dos Frades possui 8k de extensão e é cercada pela Mata Atlântica. Além das praias, a ilha possui igrejas e um forte que foi a prisão do general Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha no século XIX.

Todas as praias da Ilha dos Frades são preservadas. Entre as mais conhecidas estão: Loreto, com suas águas cristalinas e onde está localizada a Igreja de Loreto; Praia de Paramana, local aonde as embarcações chegam e saem e, por isso, mais movimentada; Praia da Viração, que só é acessível através de embarcações; e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que possui Bandeira Azul, uma certificação internacional de qualidade ambiental para praias e marina.

Localizado na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, o Restaurante da Preta é uma atração à parte na Ilha dos Frades. Ao desembarcar na praia, o acesso é rápido ao local.

O restaurante tem uma decoração de encher os olhos, com muita cor e a cara da Bahia. Entre os pratos mais famosos está a moqueca de camarão com polvo e de sobremesa a dica é o sorvete de coco verde com tapioca e mel de caldo de cana com gengibre.

Com toda a fama, o local comumente está cheio. Por isso, reserve antes de ir.

Impossível não sentir vontade de conhecer esse paraíso. Enquanto esse dia não chega, você encontra mais informações sobre a Ilha dos Frades no bate-papo promovido pelo Visit Salvador da Bahia. No canal do YouTube, às 15h, no próximo dia 20, é hora de tirar as dúvidas e preparar seu roteiro para a Ilha dos Frades.

A live terá a participação de especialistas e guias credenciados que responderão as perguntas dos internautas em tempo real.