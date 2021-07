Paraná-PR 0 x 2 Novorizontino-SP – Tigre reassume vice-liderança da Série C e complica Tricolor

Curitiba, PR, 19 (AFI) – Apenas uma partida encerrou as disputas da oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (19). Mesmo jogando fora de casa, o Novorizontino-SP conseguiu voltar a vencer para reassumir a vice-liderança do Grupo B ao bater o Paraná-PR, pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio Durival de Britto, em Coritiba. O estreante Michel Douglas e o atacante Danielzinho marcaram os dois gols do jogo.

Com o resultado, a briga pela liderança da chave fica para lá de equilibrada, afinal, o Novorizontino chegou aos 16 pontos e empatou com o primeiro colocado Ypiranga-RS e o terceiro Ituano-SP. O time gaúcho leva vantagem no saldo de gols. Já o Paraná vive uma situação totalmente diferente na tabela. Com apenas sete pontos somados em oito jogos, o time paranaense está na zona de rebaixamento, na nona colocação.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com os dois times criando chances para abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Danilo avançou pela esquerda e cruzou na medida para Sillas, que cabeceou firme, mas parou em uma boa defesa do goleiro Giovanni em dois tempos, que evitou o que seria o primeiro gol do Paraná.

Do outro lado, o Novorizontino foi mais incisivo e chegou ao objetivo aos 17 minutos. Cléo Silva cruzou rasteiro e Michel Douglas se jogou na bola, dando um carrinho, para empurrar a bola para o fundo das redes. Depois do gol, o time paulista cresceu ainda mais na partida e quase ampliou aos 35. Felipe Rodrigues soltou uma bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória por 1 a 0 dos visitantes.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o segundo tempo começou bastante equilibrado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. A melhor chance do Paraná veio aos 13 minutos, quando Alex Murici cruzou na área e Vinicius Moura cabeceou firme, mas mandou para fora.

Mais uma vez, a resposta do Novorizontino foi em forma de gol. Depois de acertar uma bola na trave com Cléo Silva em um chute colocado, Danielzinho não perdeu a chance que teve e deu números finais ao placar. Aos 37 minutos, em um contra-ataque rápido, o atacante recebeu na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Bruno Grassi, que só olhou a bola entrar. Por isso, o time paulista venceu mesmo por 2 a 0.

(Fotos: Allexandre Felipe/Paraná Clube)

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite de sexta-feira (23), o Paraná visita o Oeste, na Arena Barueri, às 20h. Já no sábado (24), o Novorizontino faz um duelo paulista diante do Mirassol, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h.