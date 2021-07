Paraná-PR x Novorizontino-SP – Tricolor terá tarefa difícil visando a classificação

Curitiba, PR, 18 (AFI) – O Paraná recebe o Novorizontino, nesta segunda-feira (19), às 20h, na Vila Capanema, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com sete pontos, o Tricolor vem de uma vitória por 3 a 0 em cima do Mirassol, fora de casa. No entanto, os resultados da rodada fizeram o time voltar à zona de rebaixamento, com um ponto a menos que o São José-RS, se empatar, a equipe paranista sai da região de perigo, mas, se ganhar, pode começar a pensar em coisas maiores na tabela.

COMO VEM O PARANÁ?

O técnico Maurílio Silva tem problemas para definir a escalação do Paraná para a partida contra o Novorizontino. Sem poder contar com o meia Gabriel Pires, lesionado, e o atacante Gustavo França, suspenso, o treinador pode ter que improvisar.

O Tricolor é o nono colocado no Grupo B da Série C, com sete pontos, um a menos que o São José-RS, que o primeiro fora da zona de rebaixamento.

“A gente tem um confronto em casa muito difícil. Essa partida que teremos em casa será divisor. Uma vitória vai trazer uma tranquilidade muito grande”, disse Maurílio Silva.

NOVORIZONTINO

A equipe comandada por Léo Condé, em três partidas até aqui longe de seus domínios perdeu para o Criciúma e para o Ypiranga. Mesmo assim, o objetivo é voltar a somar pontos para ficar mais estável dentro do G-4.

“Precisamos nos apegar aos bons jogos que fizemos nas últimas rodadas. Aprendemos com o tempo que, além do resultado, a atuação do time também é importante. Temos que valorizar os bons momentos que tivemos durante esses confrontos e seguir nosso treinamento, respeitando a equipe do Paraná, mas com a ideia de conseguir um bom resultado fora de casa”, disse o meia Pereira.