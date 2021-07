PARANAENSE: Após um mês, Londrina e Operário definem primeiro finalista

Curitiba, PR, 05 (AFI) – Após hiato de mais de 20 dias, o Campeonato Paranaense voltará a ser disputado nesta terça-feira, às 15h20. Operário-PR e Londrina fazem o segundo jogo da semifinal para definir o primeiro finalista.

O campeonato sofreu com os atrasos devido à pandemia e, com os quatro semifinalistas em uma das divisões do Campeonato Brasileiro, ficou ainda mais difícil encontrar datas.

No primeiro jogo, realizado em 9 de junho, o Londrina venceu o Operário por 1 a 0 e agora joga por um empate para avançar. Já o Operário precisa vencer por ao menos dois gols no tempo normal. Vitória do Fantasma por apenas um gol leva a decisão aos pênaltis.

OUTRA SEMIFINAL

Na outra semifinal, está FC Cascavel e Athletico, que sequer fizeram o primeiro jogo. As partidas ainda não têm datas definidas pela Federação Paranaense de Futebol.

MATA-MATA

Todo o mata-mata é realizado em turno e returno. O clube melhor classificado faz o segundo jogo em casa e, em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.