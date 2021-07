PARANAENSE: Operário e Londrina empatam e Tubarão vai à final após sete anos

Ponta Grossa, PR, 6 (AFI) – Nesta tarde terça-feira, Operário e Londrina se enfrentaram pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense. A partida terminou empatada em 1 a 1. Com a vitória no primeiro jogo por 1 a 0, a equipe londrinense garantiu a vaga na final.

O adversário na final sairá do jogo entre Athletico e FC Cascavel, que ainda não tem data definida.

O JOGO

Na tentativa de buscar o resultado, o Operário dominou a primeira etapa. Mais agressivo, o Fantasma criou oportunidades, mas não teve poder de decisão. O Londrina cresceu na partida e aos 37 minutos teve a chance de sair na frente no jogo com Thiago Orobó. Aos 40, o Operário respondeu e faltou pouco para Felipe Garcia tirar o marcador do zero.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Londrina se arriscou mais ao ataque e foi recompensado. Salatiel abriu o placar aos 17 minutos após cabeceio em cobrança de escanteio. O Fantasma pressionou, tentou várias vezes e descontou aos 41, com Felipe Garcia. Nos acréscimos, Fábio Alemão carimbou a trave e quase conseguiu a virada. Porém, o jogou ficou empatado, e o Londrina garantiu a classificação.