Parangolé lança clipe do medley de ‘Uau Que Delícia’, ‘Respeita Ela’ e ‘Exquece’; veja

Sextou com lançamento da banda Parangolé. O grupo de pagode, comandado por Tony Salles, lançou neste dia 30 de julho um novo clipe do medley das músicas ‘Uau Que Delícia’, ‘Respeita Ela’ e ‘Exquece’, as três canções mais ouvidas nas plataformas musicais e também presentes em diversos desafios de coreografia.

Mantendo toda a musicalidade e swing que cada canção possui, Tony escolheu as ruas do centro histórico de Salvador para fazer este registro.

“Tenho a dança na minha essência, dançar me remete a felicidade e ver esta felicidade aflorando nos meus fãs, nas pessoas que gostam admiram e curtem o meu trabalho é gratificante demais, estou muito feliz por mais este registro na minha carreira e tenho certeza que estes hits já estão tatuados nas almas de cada um de vocês! Quero convidar a todos para acessarem agora mesmo o nosso canal do YouTube e apreciarem mais este trabalho do Parangolé” disse Tony.

Assista o clipe: