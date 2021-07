Participantes do ‘No Limite’ repercutem Prova da Comida em vídeo inédito | No Limite

Em outro vídeo inédito, eles conversam também sobre os sabores e texturas que as comidas exóticas possuem e falam das dificuldades. Assista:

Paula foi a vencedora do desafio e garantiu a imunidade. Todos conseguiram comer as iguarias e foram elogiados por Andre Marques: “Parabéns para todos vocês. Ninguém desistiu. Guerreiros de verdade”. Em sua rede social, o apresentador comentou que tentou, mas não conseguiu comer o olho de cabra: “Eu tentei, mas não consegui quebrar de jeito nenhum aquela parte do meio. Quase dei uma ‘gorfada'”, brincou.