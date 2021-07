Partida da Série D é paralisada após ataque de abelhas. VÍDEO NO FI!

São Mateus do Maranhão, MA, 11 (AFI) – Um fato inusitado fez o duelo entre Juventude-MA e Tocantinópolis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, ser paralisado na tarde deste domingo. Isso porque os jogadores foram atacados por um enxame de abelhas no gramado.

A partida seguia normalmente, até que os jogadores precisaram se deitar em campo para não serem picados. Sobrou até para o árbitro Fledes Rodrigues Santos, de Rondônia, ter que se proteger, conforme mostra o vídeo abaixo.

Após alguns minutos de paralisação, o duelo voltou a ocorrer normalmente no interior maranhense.

CONFIRA O VÍDEO ABAIXO: