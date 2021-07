PAT oferece novas vagas de EMPREGO em Cabreúva – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cabreúva oferece novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS Auxiliar de limpeza Operador de máquina de limpeza com CNH Jardineiro Ajudante de confeitaria Porteiro Garçom ou garçonete Estágio para corretor de imóveis Técnica eletricista Técnica em mecânica Técnico de inspeção Auxiliar de laboratório Gerente de depósito Motoristas carreteiros Vigia noturno Ajudante geral Escrevente/oficial substituto Auxiliar/técnico em enfermagem Oficial de manutenção predial Montador eletromecânico Eletricista industrial Auxiliar de logística temporário Auxiliar de marketing Costureiras Auxiliar de corte Auxiliar administrativo e estagiário administrativo

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na unidade do PAT, situado na rua Marajó, s/nº, Prédio do Ganha Tempo, no Jacaré. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.