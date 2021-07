Patrícia Poeta faz primeira tatuagem e compartilha resultado na web

Aos 44 anos, Patrícia Poeta se aventurou a fazer a primeira tatuagem e compartilhou o resultado em seu perfil nas redes sociais. A apresentadora, que estava acompanhada do filho, Felipe Soares Poeta, deu alguns detalhes da experiência.

“A primeira tattoo a gente nunca esquece…kkkkkk Registro desse dia de tatuagem com o filhão Felipe Soares Poeta!”, disse a apresentadora do É de Casa. Na sequência, a global agradeceu a tatuadora e admitiu que teve medo do procedimento. “Obrigada pela paciência, Lua Sacre! A pessoa aqui não é das mais corajosas!”, contou Poeta.

Nos comentários, os internautas reagiram à novidade. “Ah, que linda! Adorei, eu tbm tenho estrelinhas tatuadas no meu tornozelo direito”, declarou uma admiradora. “Achei muito fofa. Parabéns pela coragem”, complementou outra.

Veja: