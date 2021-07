Patrocinense-MG 0 x 0 Rio Branco-ES – Em primeiro tempo bom e segunda etapa sem emoção, times não saem do zero

Patrocínio, MG, 18 (AFI) – Neste sábado, Patrocinense e Rio Branco se enfrentaram no estádio Pedro Alves do Nascimento, em confronto válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar das ações na primeira etapa, a partida terminou empatada em 0 a 0.

Com a igualdade, o Patrocinense segue na lanterna do Grupo A6, com penas três pontos e sem nenhuma vitória. Já o Rio Branco, é o sexto colocado com seis pontos.

O JOGO

Com somente a vitória interessando para as duas equipes, a primeira etapa foi agitada. Logo no começo, João Paulo obrigou Edson a fazer grande defesa após cabeçada, em boa chance dos visitantes. Pouco depois, Victor Adame soltou uma bomba e acertou o travessão, em resposta do Patrocinense. Aos 24 minutos, Chiquinho foi quem estremeceu o travessão do CAP, após vacilo de Vandinho. Ainda deu tempo para Matheus Santos exigir duas boas defesas de André Zuba. Na primeira, ele cobrou falta da intermediária, que o goleiro mandou para escanteio. Na segunda, ele espalmou bom chute do meia de dentro da área.

Apesar das chances, o placar ficou em branco.

SEGUNDA ETAPA

Na etapa final, as equipes tiveram uma técnica na parte física e técnica. O jogo ficou muito mais amarrado. Apesar de algumas chances criadas, e os goleiros executassem defesas (normais), a partida terminou sem gols. Mesmo com as alterações feita no intervalo, não foram o suficiente para movimentar a disputa.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, Rio Branco-ES e Patrocinense voltam a se enfrentar pela abertura do returno da competição. As equipes medem forças no próximo domingo, ás 15h, no Kléber Andrade.