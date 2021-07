Patrocinense-MG 2 x 3 Caldense-MG – Com gols no fim, Veterana vence duelo estadual

Patrocínio, MG, 5 (AFI) – A Caldense venceu o Patrocinense por 3 a 2 nesta segunda-feira (5) no estádio Pedro Alves, em Patrocínio. Todos os gols saíram em jogadas de bola parada. Patrick López e Gabriel Santos (duas vezes) marcaram para a Veterana e Felipe Gregory (também duas vezes) descontou. O jogo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

A partida foi acompanhada pela Rádio Arquibancada, de Poços de Caldas, e retransmitida pela Rádio Futebol Interior com André Luiz e Ailton Fonseca.

CLASSIFICAÇÃO

O Patrocinense perdeu mais uma e segue sem vencer na lanterna do Grupo A6 com dois pontos. Já a Caldense encostou e, na segunda posição, tem somente dois pontos a menos que a Locomotiva. São 10 contra 12.

O confronto marcou a estreia de Gian Rodrigues como treinador dos mandantes. Os visitantes, porém, estavam sem o técnico principal, Marcus Paulo Grippi, suspenso na última rodada contra o Águia Negra. O auxiliar Andrézão comandou o Patrocinense.

Foto: Facebook Caldense

COMEÇOU ANIMADO, MAS…

Logo no primeiro minuto, os donos de casa mandaram blitz e quase saíram com um pênalti. Os jogadores do Patrocinense reclamaram de um toque na mão, mas o juiz mandou seguir. Prévia do que viria? Com certeza, não.

Aos poucos, os times justificaram a presença na terceira divisão nacional. O nível técnico foi muito abaixo e, quando havia indício de uma oportunidade, a finalização ia para longe.

A BRIGA AJUDOU, UM POUCO

Perto dos 30 minutos, Geisandro chegou forte no Matheus Santos e cometeu falta. Os jogadores da Patrocinense não gostaram e foram para cima. A turma da Caldense não se escondeu. Houve tumulto, discussão, empurra-empurra e, no final, Geisandro e Patrick López, ambos do time visitante, receberam amarelo.

A briga deu uma injeção de ânimo nos jogadores, mas nada muito diferente. A Caldense foi aos vestiários com a melhor chance de tirar o placar do zero. Rafael Peixoto cruzou e, completamente livre, Gabriel Santos cabeceou na mão do goleiro.

Foto: Facebook Caldense

E NÃO É QUE FICOU BOM?

Como já é comum na competição, a Caldense cresceu no segundo tempo. O time dominou a Patrocinense e foi responsável pelas principais chegadas. A conclusão, porém, continuou a ser problema. Na hora do último passe ou colocar a bola na rede, os jogadores pecavam.

Jogo morno, poucas chances reais… o gol tinha que ser de falta. Só que não foi uma cobrança qualquer, Patrick López bateu no ângulo do goleiro Edson e fez um golaço. Minutos depois, outra bola parada e mais um para a Caldense.

Patrick López levantou na área e, de cabeça, o artilheiro Gabriel Santos anotou seu quarto tento na competição. O atacante até perdeu uma grande oportunidade no primeiro, mas duas ele não perdoa.

Foto: Facebook Caldense

MONTANHA-RUSSA FELIPE GREGORY

O Patrocinense estava atordoado na etapa final. Os jogadores assistiam a Caldense criar oportunidades e se defendiam como podiam. Após sofrer dois gols, porém, os donos da casa encontraram as redes, também na bola parada.

Victor Adame bateu escanteio pela esquerda e depois da confusão na área, Felipe Gregory diminuiu o placar. Só que, logo em seguida, o autor do gol bobeou.

Felipe Gregory derrubou Thawan dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Gabriel Santos foi à bola e deslocou o goleiro da Patrocinense para fazer o terceiro da Caldense e seu segundo no jogo.

Jogo definido? Que nada! Aos 46 minutos, em falta no meio de campo, os mandantes cruzaram na área e o zagueiro Felipe Gregory, como um centroavante, fez o gol. O Patrocinense ainda teve oportunidade na bola parada, mas não empatou.

SEQUÊNCIA DOS TIMES

Na próxima rodada, o Patrocinense enfrenta a líder Ferroviária-SP, em Araraquara, no sábado, às 17 horas. O próximo jogo da Caldense é contra o penúltimo colocado, Águia Negra-MS, também no sábado, às 16h, em Poços de Caldas.