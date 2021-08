Patrocinense-MG x Ferroviária-SP – Locomotiva visita lanterna para manter boa fase

Patrocínio, MG, 31 (AFI) – Há sete jogos sem perder, a Ferroviária volta a campo para continuar o embalo e manter boa vantagem na liderança. Neste domingo, às 16h, visita o Patrocinense-MG, no Estádio Pedro Nascimento, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Após vencer o Boa Esporte-MG por 2 a 0, a Ferroviária alcançou 19 pontos e o primeiro lugar do Grupo A6 está garantido por mais uma rodada, pois o Uberlândia-MG só pode chegar a 18.

Rival desta rodada, o Patrocinense ocupa a lanterna (8º) com três pontos e ainda não venceu.

No primeiro turno, a Ferroviária venceu por 1 a 0, em Araraquara (SP). A partida será no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG).

PATROCINENSE

O técnico Gian Rodrigues finalizou a preparação na manhã de sábado. Vinicius Pedalada volta na lateral-direita, mas Alanderson também seguirá no lado direito. Na lateral-esquerda, Vandinho sai para a entrada de Samuel Toscas.

FERROVIÁRIA

O técnico Elano terá quatro desfalques para o jogo. Os zagueiros Léo Rigo, com lesão no tornozelo, e Guilherme Mattis, com crise de apendicite, o volante Nando Carandina, com dor no quadril, e o atacante Julio Vitor, com dores musculares.

A boa notícia é que tem a volta do goleiro Saulo, que volta após cumprir suspensão. A Locomotiva não tem nenhum jogador suspenso para o duelo.