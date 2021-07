Paula Amorim se emociona ao lembrar última prova do ‘No Limite’ e fala que pensou na família que quer construir | No Limite

Paula Amorim sempre exaltou a sua força dentro do No Limite. Desde o início do reality, ela mostrou o quanto estava disposta a ganhar e deixou claro que “não perderia para homem nenhum”. Dito e feito. Vencedora da temporada de 2021 do programa, ela defendeu não só as mulheres, como também representou a garra de sua avó e a vontade de construir uma família com seu noivo, Breno Simões. E isso tudo ela contou ao Gshow com exclusividade e emocionada, assim que deixou o palco da grande final.