Paula vence Prova da Comida e ganha imunidade em ‘No Limite’ | No Limite

O momento mais aguardado chegou: a Prova da Comida do No Limite . Os integrantes da tribo Jandaia encararam um banquete para lá de especial valendo uma imunidade. André ficou de fora do desafio porque conquistou a imunidade na prova anterior.

6 larvas de besouro

2 baratas de Madagascar

3 olhos de cabra

shot de fígado cru com boldo carqueja

Os competidores passaram por três pratos do cardápio. No final, precisaram encarar um drink especial. Era automaticamente eliminado quem não comesse, não engolisse, cuspisse ou vomitasse.

Participantes comem larvas de besouro na Prova da Comida

O primeiro prato servido foi um pote com 6 larvas de besouro. Carol Peixinho e Marcelo Zulu pegaram as larvas e colocaram tudo de uma só vez na boca. “Comecei a sentir algumas andando na minha língua tentando fugir”, disse Zulu. Apesar do desconforto inicial, todos completaram essa etapa.

Participantes comem baratas vivas na Prova da Comida

Duas baratas de Madagascar foram o destaque do segundo prato. Os competidores tiveram dificuldade para quebrar a casca dura da barata. Enquanto mastigava, Paula deixou escorrer nos lábios parte da gosma do inseto. Prova concluída com sucesso por todos os competidores.

Participantes comem olhos de cabra na Prova da Comida

E para encerrar essa etapa do banquete: três olhos de cabra. Os participantes tiveram que comer um de cada vez e mostrar que engoliram absolutamente tudo. “Difícil de mastigar ele”, destacou Carol Peixinho. Todos completaram o desafio com êxito.

A garra e a determinação dos participantes foram elogiadas pelo apresentador Andre Marques.

“Parabéns para todos vocês. Ninguém desistiu. Guerreiros de verdade”, destacou Marques.

Participantes tomam shot de fígado cru com boldo e gengibre na Prova da Comida

A etapa final do desafio consistia em shot de fígado cru com boldo e carqueja. Tinha que beber, mostrar que engoliu tudo e virar o copo na mesa. O último a colocar o copo era eliminado. Elana foi a primeira a deixar a disputa, seguida por Jéssica, Viegas e Marcelo Zulu.

Em uma disputa de três shots, Paula levou a melhor sobre Carol Peixinho, venceu a prova e ganhou a segunda imunidade do episódio.

Assista ao décimo episódio do ‘No Limite’: