Paulinho Vilhena abre casa em frente ao mar e mostra lembrança de ‘Sandy & Júnior’

Na última quinta-feira (22), o ator Paulinho Vilhena abriu sua casa para o canal GNT e mostrou detalhes do seu apartamento no Rio de Janeiro. O imóvel fica de frente para o mar e possui decoração rústica cheia de história.

O apartamento conta com vista privilegiada e uma super varanda gourmet com direito a churrasqueira. Ator também tem coleção de pranchas e máscaras decorativas e tem apartamento como um lugar especial. “Esse é o cantinho que me reconecto, me escondo e tenho prazer em estar. Tenho objetos que me lembram bons momentos, presentes de amigos, histórias para contar”, contou. Confira fotos:

Sala de estar e balanço | Reprodução: YouTube

Vitrola e coleção da máscaras do ator, que diz comprar uma por viagem | Reprodução: YouTube

Cozinha equipava | Reprodução: YouTube

Varanda Gourmet com churrasqueira | Reprodução: YouTube

Vista do apartamento | Reprodução: YouTube

Quando o assunto é lembrança, a época do seriado Sandy & Júnior não poderia ficar de fora. Até hoje, Paulinho guarda a porta do armário de seu personagem com carinho, afinal foi o seriado que o lançou como ator e ídolo dos adolescentes da época. Apesar do tempo, o item está bem conservado e guarda o nome de Gustavo, personagem interpretado pelo ator.