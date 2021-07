Paulo Coelho oferece quantia para cobrir gastos do Festival do Capão

Paulo Coelho chamou a atenção da web nesta quarta-feira (14). O escritor resolveu oferecer uma quantia em dinheiro para cobrir os gastos do Festival do Capão, na Bahia.

Na postagem ao lado da esposa, ele colocou ” A Fundação Coelho & Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet (R$ 145,000). Entrem em contato via DM pedindo a alguém que sigo aqui que me transmita. Única condição: que seja antifascista e pela democracia”, disse coelho.