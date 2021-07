Paulo Vieira desabafa sobre gordofobia: ‘Não beija, não transa, sobretudo o preto gordo’

Natural de Trindade, em Goiânia, mas criado em Palmas, no Tocantis, Paulo Vieira reconhece que hoje, fazendo sucesso em rede nacional, contrariou estatísticas: “Eu acho que escolher é um privilégio, que, às vezes, o pobre não pode se dar. Principalmente quando você vem de uma realidade onde precisa sobreviver, garantir a sua e dos seus, resolver ser artista é uma decisão quase egoísta. Imagina que meu pai estava contando comigo para o futuro da família. Como é que eu falo que eu vou ser artista? É como jogar todas as fichas dele no lixo”.

O humorista contou também como surgiu sua veia para o humor. A mãe dele havia sido diagnosticada com síndrome do pânico, e, sem condições de arcar com os remédios, a solução era fazê-la rir com suas piadas quando ela tinha crises de ansiedade: “Eu peguei essa missão para mim, de distrair a minha mãe. Quando ela começava a ficar ansiosa, eu imediatamente colocava um pano na cabeça, imitava minha vizinha, propunha brincadeiras. Esse episódio com a minha mãe fez com que eu olhasse para a comédia com outros olhos, porque minha mãe foi parando de ter as crises de pânico e nunca mais teve. A comédia cura.”