Paysandu-PA 0 x 2 Ferroviário-CE – Jogo de contra-ataque assusta Papão e garante a vitória do Ferrão

Belém, PA, 11 (AFI) – O Paysandu-PA continua sem vencer em casa. Dessa vez, recebeu o Ferroviário-CE, em Curuzu, e perdeu por 2 a 0, pela sétima rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. O Ferrão ficou na sua o tempo inteiro, recuado, mas foi perigoso quase sempre que atacou. Ao Paysandu, sobrou posse de bola e faltou criatividade. Os gols foram na primeira etapa com Denilson (contra) e Gabriel Silva.

Os donos da casa perderam a oportunidade de assumir a liderança, de maneira isolada, e continuam na segunda posição com os mesmos 11 pontos do líder Botafogo-PB e do próprio Ferroviário. O time cearense entrou no G4, está na terceira colocação e ganha pontos importantes para a sequência. O Grupo A segue muito embolado.

PAPÃO SUPERIOR FAZ GOL… CONTRA

O time da casa entrou em campo com o tabu de não vencer em casa na competição. Por isso, o Papão começou o jogo com tudo. Antes dos 20 minutos, quase abriu o placar em três oportunidades. A última, inclusive, foi um chute na trave de Paulinho. A ausência de Nikolas, que foi para o Goiás por empréstimo, foi sentida.

Aos 21, o Ferroviário deu as caras no ataque e ganhou um escanteio. Na cobrança, gol do Paysandu… contra. Denilson se abaixou para afastar, mas pegou mal e desviou em direção a própria meta.

Os mandantes se perderam por instantes e, após 10 minutos, tomou o segundo. O lateral-esquerdo Emerson fez boa jogada e cruzou para Gabriel Silva. Sozinho, ele balançou as redes com tranquilidade. O Papão ainda assustou antes do apito, mas só ficou no quase.

MENOS É MAIS, NÃO É FERRÃO?

Novamente, o Paysandu se lançou ao ataque e quase marcou no início. Paulinho chutou de longe e a bola tirou tinta da trave. Minutos depois, foi a hora do Ferrão desperdiçar a chance do terceiro. Adilson Bahia, embaixo da trave, poderia, praticamente, fechar a partida. A sorte do Papão foi que ele mandou para fora.

O gol perdido desanimou um pouco e o Ferrão abandonou o ataque, por um tempo. O Paysandu rondava a área, mas nada de assustar. Quem provocou os sustos, na verdade, foi o Ferroviário. Aos 34 e em mais uma bola aérea, Augusto ganhou de cabeça e exigiu boa defesa de Victor Sousa. Aos 41, Augusto, de novo ele, rolou para Berguinho, que furou.

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

A maior posse de bola do Papão não resultou em grandes chances. Os contra-ataques do Ferrão, por outro lado… O jogo, porém, não teve mais bolas na rede e acabou 2 a 0 para o Ferroviário.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Paysandu continua em casa. O Papão enfrenta o Altos-PI em Curuzu, no sábado (17). O jogo é importantíssimo na disputa pelo G4 do embolado Grupo A. O time do Piauí é o quarto colocado com 10 pontos

O Ferrão também tem tarefa complicada. Aliás, difícil é não ter. O Ferroviário recebe o Manaus-AM, que é o quinto com 10 pontos, em casa, no Castelão. A partida é no sábado.