Paysandu-PA x Ferroviário-CE- Papão quer reassumir a liderança do Grupo A

Belém, PA, 10 (AFI) – Neste domingo, às 18 horas, o Paysandu irá receber o Ferroviário-CE na Curuzu, em Belém, para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro Série C, em partida válida pela sétima rodada. Já a equipe cearense quer reencontrar o caminho das vitórias.

O Paysandu vem de boa sequência na competição e irá buscar mais uma vitória. O Papão atualmente ocupa a segunda colocação no Grupo A com 11 pontos, empatado com o líder Botafogo-PB, que já jogou na rodada. Basta um empate para o Paysandu recuperar a ponta da tabela.

O time do Ferroviário busca uma reconciliação na competição já que vem de três jogos sem vitória. A equipe cearense ocupa a oitava posição no Grupo A, atualmente com oito pontos, apenas um à frente da Jacupiense, primeira equipe no Z2.

COMO VEM O PAPÃO

A maior duvida do treinador Vinicius Eutrópio é quem vai substituir o atacante Nicolas, que recentemente foi emprestado para o Goiás.

O desafio do treinador é fazer o Papão vencer em casa, pois dos 11 pontos conquistados na Série C, 10 foram fora de seus domínios.

FERROVIÁRIO PREPARADO

A última vitória do Ferroviário foi contra o Santa Cruz-PE, e o clube não vence há três partidas. A pressão que o time vem sofrendo aumentou nos últimos dias. Agora eles vão até o Pará em busca da vitória e se afastar do Z-2.

O time ganhou o retorno do Wesley Dias, que cumpriu suspensão automática. Augusto recuperado de lesão é opção, assim como o zagueiro Marcelo, recém-contratado.