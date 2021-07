Paysandu-PA x Tombense-MG – Confronto pode valer a liderança para os dois times do Grupo A

Belém, PA, 30 (AFI) – Com ambos os times na parte de cima da tabela e com chances de assumirem a ponta, Paysandu e Tombense jogam neste sábado, às 19h, no Curuzu, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Muito bem no campeonato, o Papão ocupa a quinta colocação com 13 pontos. Já o Tombense, é o terceiro colocado com 13 pontos. Os líderes Botafogo-PB e Ferroviário somam 15, ou seja, um tropeço dos dois pode abrir caminho para morder a liderança.

PAPÃO COM FALHA NA ZAGA

Expulso na última rodada, no empate em 1 a 1 contra o Manaus, o zagueiro Bruno Paulo cumprirá suspensão automática e não entra em campo no domingo.

SEM COLLAÇO

Titular da equipe nos últimos dois anos, o lateral-esquerdo Bruno Collaço se despediu do clube nesta quinta-feira. o todo, vestiu a camisa bicolor em 84 partidas e está rumando para algum clube da Série B.

TREINO TÁTICO MINEIRO

A equipe de Rafael Guanaes realizou um trabalho tático nesta quarta-feira, em seu centro de treinamento. O treinador trabalhou variações de ataque e defesa. A equipe já viajou até Belém.

DÚVIDA E RETORNO

Após cumprir suspensão automática na partida contra o Volta Redonda, o zagueiro Wesley está de volta e assume a posição na zaga novamente. Já o volante Rodrigo está se recuperando de lesão, portanto ainda é dúvida para a partida.