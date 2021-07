Paysandu x Altos – Times fazem confronto direto valendo a liderança

Belém, PA, 16 (AFI) – Em confronto direto podendo valer a liderança, Paysandu e Altos prometem duelo muito equilibrado na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h, no sábado, no estádio do Curuzu.

O Papão ocupa a vice-liderança do Grupo A com 11 pontos, enquanto que o Altos é o quarto colocado com dez, ou seja, uma vitória coloca os piauienses na ponta da tabela.

OS REFORÇOS DO PAPÃO

A equipe do técnico Vinícius Eutrópio ganhou três reforços no ataque ao longo desta semana, tratam-se de Rafael Grampola, Rildo e Thiago Santos. Apesar disso, o trio ainda não está disponível para o confronto do final de semana.

“Espero me colocar à disposição do professor o mais rápido possível, respeitando os meus companheiros, claro. Chego para ajudar o clube numa direção só, num só objetivo, que é o acesso. Podem ter certeza que empenho, dedicação e gana não vão faltar”, declarou Thiago.

SEM BAIXAS

Com jogadores à disposição, a equipe que deve entrar em campo não deve ser diferente da que perdeu para o Primavera, na última rodada.

SEM NICOLAS

O jogador será baixa ao longo de toda competição, já que foi transferido para o Goiás.

OS SUSPENSOS DO ALTOS

Pelo terceiro cartão amarelo no campeonato, o atacante Klenisson (atacante) e os meios-campistas Roger Gaúcho e Juninho Arcanjo. não poderão atuar contra o Paysandu.

DEPARTAMENTO MÉDICO

O goleiro Mondragon segue tratamento de lesão na coxa confirmada pelo clube.