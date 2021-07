PB: Universidade recebe inscrições para bolsa de estudos no Probem

A Universidade de Campina Grande está oferecendo bolsas de estudos para o Programa Municipal de Bolsa de Estudos (Probem). As vagas são para início no segundo semestre de 2021 e voltam-se para 10 cursos no total.

As bolsas oferecidas pela instituição são de 100% de gratuidade. Há oportunidades para os cursos presenciais ou então para os que têm modelo híbrido – mesclam presencial com online.

Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 3 de agosto, às 18h. O cadastro está sendo realizado somente pela internet, por meio do site oficial da universidade. Acesse aqui o portal para se inscrever.

Na hora de se inscrever, o candidato deve colocar que deseja fazer parte do programa municipal de bolsas – Probem. No ato, não será pedida qualquer documentação. Mas será preciso informar dados pessoas verdadeiros, concordando com os aspectos jurídicos se caso algum dado estiver incongruente. Caso seja selecionado ou se houver solicitação anterior, aí sim deverá apresentar os documentos de modo online.

Requisitos para participar da seleção:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma das três últimas edições (2018/2019 ou 2020) e obtido a nota mínima de 350 pontos e não ter zerado a redação;

Não ser bolsista Prouni e nem beneficiário do FIES;

Não estar nesta data matriculado em nenhum dos cursos da Unifacisa ou Esac, bem como nos últimos dois anos;

Não ser portador de diploma de Educação Superior;

Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários mínimos;

Residir no município de Campina Grande a, pelo menos, 12 meses;

Ter cursado o ensino médio completo em escola pública localizada em Campina Grande ou como bolsista integral de escola particular situada no município de Campina Grande.

Cursos disponibilizados: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Sistemas de Informação.

E então, gostou da oportunidade oferecida pela Universidade?

