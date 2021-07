PC prende mãe e dois filhos acusados de matar homem para ficar com bens

Agentes do 17º DP, sediado em Marechal Deodoro, prenderam nesta quarta-feira (28) três pessoas acusadas de matar um homem a pauladas e enterrar em cova rasa em meio a uma disputa por bens. O crime ocorreu em abril de 2012 e teve como vítima José Adailton Bezerra, 38, conhecido como Bira. O corpo foi encontrado…

Assessoria

Agentes do 17º DP, sediado em Marechal Deodoro, prenderam nesta quarta-feira (28) três pessoas acusadas de matar um homem a pauladas e enterrar em cova rasa em meio a uma disputa por bens. O crime ocorreu em abril de 2012 e teve como vítima José Adailton Bezerra, 38, conhecido como Bira. O corpo foi encontrado em uma cova rasa em um terreno em Massagueira. RELEMBRE AQUI.

Na época do crime, a família chegou a apontar um suspeito do crime, que teve a residência invadida. A Polícia Civil de Alagoas, no entanto, representou pela prisão dos três familiares, mãe (61 anos), filha (31) e filho (35). Ainda de acordo com a polícia judiciária, uma das mulheres teria envolvimento amoroso com a vítima.

Os mandados foram cumpridos na cidade de União dos Palmares, onde o trio residia atualmente. Para a polícia, a motivação para o crime foi uma disputa patrimonial. Os presos foram conduzidos ao CISP de Marechal Deodoro e serão encaminhados ao sistema prisional.