Pedro Sampaio será uma das atrações do Réveillon Amaré 22

Começou, nesta sexta-feira (22), a pré-venda do pass do Réveillon Amaré. O evento, exclusivo e que contará com público reduzido, será realizado em Morro de São Paulo. Serão cinco dias de festas, nos dias 28, 29, 30, 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2022.

A programação, que promete ser um marco no retorno dos eventos, terá diversas atrações. No lineup representantes do que há de melhor no cenário musical, como Vintage Culture, Dennis DJ, Banda Eva, KVSH, Pedro Sampaio, entre outros.

Todos as festas terão open bar premium e o serviço de excelência já característico das agências que estão à frente do projeto. Os labels que farão estreia no balneário baiano serão: Borogodó (28.12), Memories (29.12) Benção (30.12), Réveillon Amaré (31.12) e por fim a Muvuka (02.01).

Os ingressos já estão disponíveis para compra através do site da Sympla. As produtoras responsáveis – Carvalheira, We Make (RJ) e Memo (BA) – certificam que a produção do Réveillon irá acontecer respeitando todos os protocolos sanitários impostos pelo Ministério da Saúde e autoridades locais, a fim de garantir a segurança de todos os presentes durante a realização da celebração do novo ano.

Data: 28 de dezembro a 02 de janeiro de 2022

Local: Morro de São Paulo, Bahia

Valor: R$ 3.300,00 (primeiro lote)

Dúvidas: amare@carvalheira.com.br

Site para vendas: www.sympla.com.br