Penarol-AM 1 x 1 São Raimundo-RR – Partida termina em empate ruim para as equipes

Tacotiara, AM, 25 (AFI) – Neste domingo o Penarol recebeu o São Raimundo-RR em partida válida pela oitava rodada da Série D no estádio Floro de Mendonça. O jogo foi muito truncado e marcado pelas defesas e terminou empatado em 1 a 1.

O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, pois p São Raimundo ficou com 16 pontos e perdeu a oportunidade de encostar no líder do Grupo A1 Castanhal com 20. Já o Penarol ficou com 11 pontos e poderia se afastar do quinto colocado GAS com 8 pontos e se garantir ainda mais no G4.

O JOGO

Uma semana depois da vitória do São Raimundo ganhar por 2 a 1 do Penarol em casa, neste domingo foi comando invertido. Diferente de semana passada, o jogo deste domingo foi mais estudado e com as defesas sobressaindo sobre o ataque. O primeiro gol foi do Mundão que abriu o placar aos 42 minutos com um gol contra do Clebson Boca.

Após o gol o Penarol se expos mais e foi em busca do gol de empate, e conseguiu com méritos aos 5 minutos da segunda etapa com Walace.

PRÓXIMOS JOGOS

O Penarol viaja até Macapá para enfrentar o Ypiranga no dia 1 de agosto. Já o São Raimundo vai voltar a jogar em casa contra o Galvez-AC no dia 31.