Penarol-AM 1 x 1 Ypiranga-AP – Empate injusto com gol contra na Série D

Itacoatiara, AM, 11 (AFI) – O Penarol foi melhor e teve as melhores chances de gol, mas só empatou com o Ypiranga por 1 a 1, no Floro, em Itacoatiara (AM), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O nome do jogo foi o Pedrão, do Penarol, com um com contra e outro a favor. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Com o resultado, o Penarol é o segundo colocado do Grupo A1 com dez pontos conquistados. Quatro pontos a menos que o líder Castanhal. Já o Ypiranga perdeu a chance de se aproximar ainda mais do grupo dos quatro primeiros colocados: é o quinto com oito pontos – dois a menos que o São Raimundo (4º lugar).

YPIRANGA NA FRENTE COM GOL CONTRA

O primeiro tempo não foi nada bom tecnicamente, embora o Penarol tenha se esforçado muito mais que o Ypiranga para tirar o zero do placar. Logo aos 11 minutos, o time da casa quase fez o primeiro com Gleisinho, que finalizou cruzado e obrigou o goleiro Redson a defender com os pés

Os donos da casa tiveram maior posse de bola e voltaram a criar oportunidades de gol, mas foi o Ypiranga que abriu o marcador. Aos 38 minutos, Thulio tabelou com Elsinho na área e finalizou para defesa de Matheus. Porém, Pedrão tentou tirar no rebote e mandou contra o próprio gol, colocando os amapaenses em vantagem.

PENAROL PRESSIONA E EMPATA

Assim como na primeira etapa, o Penarol dominou as ações no segundo tempo e teve as principais chances de gol. Logo aos três minutos, Gleisinho arriscou de longe, a bola desviou na marcação e por pouco não parou nas redes. O detalhe é que o goleiro Redson já estava batido no lance e apenas torceu para a bola ir para fora.

Só que o Ypiranga estava ‘ligeiro’ em campo e quase marcou o segundo gol. Aos 19, Pedro Talisca cobrou falta e encontrou Henrique, que finalizou para defesa de Matheus, que deu rebote e Thulio marcou o gol. Só que ele estava em posição irregular e o árbitro anulou, para sorte dos anfitriões.

Só que enfim o Penarol acabou coroado pela insistência. Aos 29 minutos, Raílson cobrou escanteio, a zaga do Ypiranga não afastrou e Pedrão mandou para as redes. Se redimindo da bobagem que fez no primeiro tempo, quando mandou contra o próprio patrimônio.

O empate animou ainda mais o Penarol, que seguiu em cima em busca da virada, mas não conseguiu superar o Ypiranga. Placar injusto pelo o que foi apresentado em campo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Penarol volta a campo no sábado para enfrentar o São Francisco, às 17 horas, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Já o Ypiranga, no mesmo dia, mas às 16 horas, receberá o Galvez, no estádio Zerão, em Macapá (AP).