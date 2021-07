Penedo atinge a marca de três mil famílias cadastradas no Programa CRIA

DECOM PMP

Penedo chegou a marca de três mil cadastros do Programa CRIA (Criança Alagoana), realizado pelo Governo do Estado em parceria com os municípios.

O programa acrescenta cem reais por mês à renda de mulheres gestantes ou mães de crianças com até 6 anos de idade, ou até 7 anos, se for acometida por microcefalia.

Esse número de beneficiárias cadastradas deve-se ao trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo, que realiza o cadastramento do CRIA nos CRAS dos bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio, na sede da pasta e povoados por meio da busca ativa.

Busca ativa

A Semdsh já realizou a busca ativa em diversos povoados de Penedo. Ação que facilita a vida das pessoa residentes nessas localidades que não precisam se deslocar até a cidade para efetivar o cadastro no CRIA.

De acordo com Jothânia Matos, Coordenadora do CRIA em Penedo, todas as beneficiárias cadastradas já estão aptas a receberem o seu benefício.

Do total de pessoas cadastradas no Criança Alagoana em Penedo, 40% são da zona rural, fruto do trabalho de busca ativa realizada pela gestão Crescendo com Seu Povo. Os outros 60% foram cadastradas na cidade.

Jhotânia Matos explica que as pessoas cadastradas no CRIA recebem de acordo com a data em que o nome entra no sistema informatizado do programa, sendo que a folha de pagamento é fechada todo dia 10.

Dessa forma, os cadastros concluídos após essa data recebem no mês seguinte.

“O cadastramento do Programa CRIA continua em Penedo, devendo as gestantes ou mães que se enquadram no perfil do programa, procurar a sede da SEMDSH ou os CRAS para se cadastrar. Também continuamos fazendo a busca ativa na zona rural do município, conforme o calendário divulgado periodicamente”, destacou a Coordenadora do CRIA.

Thiago Sobral- Jornalista