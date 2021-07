Penedo realiza 10ª Conferência Municipal de Saúde

Representantes dos usuários, do governo e dos trabalhadores da área apresentam propostas de ações

Decom PMP

“A saúde municipal em questão: onde estamos e o que queremos?”. Instigados por esse questionamento, representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de trabalhadores do setor e do poder público realizaram a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Penedo.

O encontro de ideias levou ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem) membros dos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde, da prefeitura e delegados eleitos nas oito pré-conferências realizadas por área de abrangência das vinte Unidades de Saúde da Família do município, no período entre 22 de junho e 06 de julho.

A construção democrática de propostas para o plano de ações a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de 2022 até 2025 foi destacada por Manuel Eduardo de Oliveira, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde.

“Controle social não se faz sem trabalho coletivo”, declarou Manuel Eduardo, destacando a importância da representatividade de setores e o trabalho diferenciado realizado em Penedo, um dos poucos municípios de Alagoas que adotam o formato ressaltado pelo representante do conselho estadual nesta quinta-feira, 15.

Conversar com todos os segmentos é a marca do Prefeito Ronaldo Lopes, frisou o Secretário Municipal de Saúde. “A valorização do diálogo é o modelo de nossa gestão. Se não conseguirmos o caminho perfeito, com certeza teremos o melhor”, disse Guilherme Lopes sobre o resultado da troca de informações.

O gestor da SEMS reafirmou o compromisso com a melhoria dos serviços em Penedo, agradecendo a destinação de recursos pelo senador Renan Calheiros, o deputado federal Paulão e a deputada federal Tereza Nelma, verbas que asseguram a manutenção da assistência no padrão atual que coloca Penedo como referência positiva para Alagoas.

O Prefeito Ronaldo Lopes também prestigiou a 10ª Conferência Municipal de Saúde, setor que é prioritário em seu governo.

“Quanto melhor for a saúde em Penedo, maior será a qualidade de vida de todos nós, e com dignidade. Sabemos que avançamos muito, mas não podemos achar que já chegamos onde podemos. Por isso, estamos trabalhando para tornar a saúde cada vez melhor”, disse o gestor penedense na abertura dos debates.

Para que a assistência à população continue melhorando, Ronaldo Lopes estará em Brasília na próxima segunda-feira, 19. Ele cumprirá agenda de trabalho na capital federal com representantes da bancada alagoana para apresentar projetos que dependem desse apoio de deputados e senadores para serem executados.

Após a abertura solene, foram abertos os debates da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Penedo, quando os 57 participantes foram agrupados em três temas: Gestão e Participação Social, Redes de Atenção à Saúde e Ações de Combate ao Covid.

Confira logo abaixo o documento final da 10ª Conferência Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Penedo – Crescendo Com Seu Povo

Departamento de Comunicação/Decom PMP

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywesson Duarte

Vídeo – Ricardo Alves