Pensão por morte: INSS e Dataprev desenvolvem sistema rápido

Um novo sistema pode liberar de forma mais ágil a pensão por morte e deve ser lançado ainda este ano. A análise neste sistema deve contar com um “plus” a mais, que pretende agilizar a concessão do benefício.

Quer saber se você poderá utilizá-lo e como vai funcionar? Veja mais abaixo.

A medida é uma parceria entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Dataprev e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Quem poderá participar do novo sistema da pensão por morte?

Poderão participar todos as pessoas que solicitarem a pensão por morte depois do lançamento do programa.

Ainda não há data exata para o lançamento acontecer.

Não há qualquer restrição para participação no novo sistema.

Como deve funcionar o novo sistema?

O novo sistema pretende agilizar a concessão da pensão por morte facilitando a entrega de documentos, prazos e identificação de pendências mais rapidamente.

Sistema inteligente

Quando alguém for entrar com o pedido de pensão por morte, o sistema deve identificar quais são as reais pendências.

Por exemplo, o sistema deve automaticamente identificar os documentos já disponíveis na base de dados do INSS e pelo governo federal.

“Em vez da pessoa entrar e esperar semanas para ter pedido analisado, aí depois correr atrás dos documentos pendentes e entrar em outra fila, ela já sai com a carta [de pendências], o que já economiza semanas ou meses nesse processo”, afirma a assessora da Enap e supervisora do projeto, Adriana Ligiero.

Alterações na linguagem do sistema

O novo sistema também pretende mudar a linguagem na hora que as pessoas solicitam a pensão por morte.

“O que se diagnosticou é que não necessariamente a linguagem era a mais amigável e que a informação não estava disponível de forma mais simples. A gente vai adaptar os roteiros das perguntas para que se usem linguagem simples e vai procurar deixar mastigado como elas podem obter informações. Isso vai aparecendo a medida que a pessoa vai prestando as informações, para que o pedido venha mais bem instruído”, finaliza.