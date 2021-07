‘Perdoei meu agressor e recebi mais porrada’, diz Pocah em resposta a Tirullipa

Após Tirullipa gravar um vídeo dizendo ser a favor do perdão para DJ Ivis, que agrediu a ex-mulher Pamella Holanda, Pocah fez um desabafo falando da experiência que ela viveu com um ex-namorado abusivo.

Em seguida, a cantora afirmou que entendia Tirullipa, por já ter pensado da mesma forma. “Eu achava que iria transformar a pessoa que me agredia, até porque meu agressor dizia que estava sendo usado pelo diabo e que não queria me agredir e me chutar numa escada quando eu estava grávida de sete meses ou quase me cegar do olho esquerdo”, escreveu.