Pesquisadora encontra sucuri gigante em ninho de Arara Azul

A pesquisadora Kefany Ramalho se surpreendeu ao monitorar pessoalmente o ninho de uma arara azul na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Ao visualizar o local onde os pássaros costumavam ficar, ela encontrou uma sucuri gigante camuflada na vegetação. As informações são do G1.

O caso ganhou repercussão após a publicação do vídeo nas redes sociais. A postagem foi feita em 8 de julho, na página da Fazenda Cariman, em comemoração ao Dia da cobra. No vídeo é possível ver a cobra camuflada se movimentando ao longo da árvore.

Olha o tamanho dessa sucuri! Tranquilinha. Olha que coisa mais linda”, diz a pesquisadora que trabalho no Instituto Arara Azul. Segundo especialistas, é mais fácil encontrar as cobras durante o inverno, pois elas buscam a luz do sol para se aquecerem.