Pia Sundhage: Conheça a 1ª técnica estrangeira da Seleção Brasileira de futebol feminino

O primeiro jogo da Seleção Brasileira de futebol feminino será realizado nesta quarta-feira (21). A estreia, que faz parte da primeira fase do campeonato, será contra a China. E muitos brasileiros ficaram curiosos ou se perguntando quem é essa nova técnica e quais são as estratégias pensadas por ela para o time. Estamos falando da sueca Pia Sundhage, de 61 anos.

A técnica participa das Olimpíadas pela quinta vez e, para as pessoas que já a conhecem, Pia é uma mulher de poucas palavras, mas com opiniões fortes. Antes de tudo, a sueca já é considerada um marco para a seleção brasileira, porque é a primeira estrangeira a assumir o cargo. Anteriormente, somente brasileiros ocupavam os postos de técnicos e técnicas da seleção feminina. Em termos práticos, desde 1986, foram 17 treinadores, sendo 16 homens e duas mulheres, Emily Lima e a própria Pia.

A treinadora chegou em 2019, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e desde o anúncio, as expectativas são enormes em relação a performance da sueca. Um exemplo disso é desempenho das atletas sob o comando dela.