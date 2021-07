PicPay dobra cashback oferecido para novos clientes; Confira!

A instituição financeira digital Picpay anunciou na quarta-feira (8) uma grande novidade para novos clientes. Os cashbacks, um sistema que “devolve” parte do valor gasto em uma compra para o consumidor, foram dobrados por tempo limitado em compras realizadas no cartão de crédito da fintech.

Na atualidade, o PicPay oferece para seus clientes um cashback de 5% em operações realizadas pelo cartão de crédito, desde que sejam efetuadas em e-commerces ou na PicPay Store. A loja oferece diversos serviços de aplicativos, como Netflix, Spotify, iFood, entre outros.

Para os clientes antigos, além do cashback ser limitado a 5%, também só é possível adquirir um valor máximo de R$ 50 por mês. Com a novidade anunciada, tanto a porcentagem quanto o valor máximo serão dobrados para quem obter o cartão Picpay pela primeira vez a partir de julho. Dessa forma, passa a receber um cashback de 10% e o valor máximo de R$ 100 a cada mês.

Assim como em outras fintechs, o PicPay não cobra nenhuma taxa de anuidade no cartão de crédito e fornece a possibilidade de utilizar um cartão digital com os mesmos benefícios de cashback que o cartão físico. Por estes motivos e por outros, a instituição já ultrapassou a marca de 8 milhões de cartões emitidos.

Como funciona o Picpay?

Para quem ainda não sabe ao certo o que é o PicPay, trata-se de um aplicativo de pagamento e transferências online, que foi criado com o objetivo de facilitar as transações financeiras entre pessoas. O app está disponível tanto para celulares Android quanto para IOS.

Apesar de oferecer a maioria das transações financeiras que um banco disponibiliza, o Picpay funciona apenas como uma carteira digital, para transferir valores para contatos e fazer pagamentos em estabelecimentos credenciados. Não há cobrança de juros ou taxas para contas pessoais, mas limita-se o recebimento de valores em R$ 800 por mês.

Atualmente, o PicPay é aceito em mais de 5 milhões de estabelecimentos espalhados pelo país e já possui mais de 50 milhões de usuários, segundo dados da própria fintech. Esses usuários movimentam cerca de R$ 3 bilhões em transações por mês.

Abrir uma conta no Picpay é fácil e rápido. Basta realizar o download do app na loja online do seu celular e criar uma conta fornecendo alguns dados básicos, como o nome e CPF. Após a conta criada, é só vincular sua conta bancária ao aplicativo, e já estará apto a efetuar pagamentos e transferências pelo aplicativo.

Golpe para novos usuários

Assim como outros aplicativos, o PicPay, para incentivar cada vez mais a abertura de novas contas, fornece um bônus no valor de R$ 10 para novos usuários, o que contribuiu para um esquema de pirâmide financeira aplicada por golpistas.

O golpe funciona da seguinte forma: o fraudador enviava o código de convite para um interessado, e o convencia a devolver os R$ 10 que receberia de volta do aplicativo, deste modo ficando com o total de R$ 20 a cada golpe aplicado. Estes convidados eram aliciados também a se tornarem novos fraudadores, de modo a atrair novos incautos, e assim mantendo o golpe vivo.

O PicPay alerta que quem abre uma conta através de um convite não é obrigado a devolver valor algum e é livre para usar os R$ 10 como quiser. Além disso, a instituição tomou algumas providências para tentar combater o golpe. Alterou para sete dias contados a partir da entrada para gastar o crédito inicial, convites mensais limitados a 100 mil em toda plataforma e também limitou o uso do código promocional por apenas três novos usuários.