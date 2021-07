PicPay para menores de 18 anos: veja como se cadastrar

O PicPay para menores de 18 anos é mais uma ampliação dos serviços da fintech. Isso porque cada vez mais existe procura por parte dos menores de idade em se tratando de abrir contas digitais. Atualmente, são poucas instituições financeiras dispostas a conceder a possibilidade, sendo que, na maior parte dos casos, ainda nem se tem serviços reduzidos.

A digitalização de serviços financeiros que vem acontecendo nos últimos tempos tem gerado a grande busca dos brasileiros pela abertura de contas. Assim, surgiu o PicPay para menores de 18 anos, como uma forma de integrar essa categoria de público nos serviços.

Isso porque, surgiu o “boom” das startups de finanças, que ofertam contas bancárias sem nenhum tipo de cobrança. Dessa forma, elas têm alcançado um público que antes não se interessava em se tornar clientes de instituições financeiras com tamanha frequência.

O PicPay é uma das startups de finanças mais famosas do Brasil e que é capaz de realizar ações de publicidade de destaque nas principais redes sociais. Desse modo, atinge principalmente o público mais jovem.

PicPay para menores de 18 anos: como se cadastrar?

Sim, existe a possibilidade de efetuar a abertura de uma conta digital no PicPay mesmo antes de se ter 18 anos completos. Mas, existe também uma limitação no que se refere à idade que a instituição financeira exige para a abertura de conta.

É necessário:

Ter pelo menos completado 16 anos;

Ter CPF regular na Receita Federal;

Possuir um número de celular ativo.

O cadastro deve ser efetuado fazendo o download do app do PicPay e realizando o preenchimento de um formulário. Ademais, basicamente, como é feito na maioria dos outros aplicativos. Será necessário informar alguns dados pessoais e fazer o envio de uma foto de rosto (selfie) para comprovação de sua identidade.

Com a abertura da conta PicPay para menores de 18 anos, o consumidor terá acesso aos serviços financeiros oferecidos pela empresa em sua totalidade. Isso inclui a possibilidade de fazer a solicitação do PicPay Card – que é um cartão com as modalidades de crédito e débito.