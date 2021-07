Picpay pode dar até R$100 aos clientes; veja como receber

O PicPay lançou uma ótima promoção para os amantes de cashback. Os consumidores que solicitarem o cartão de crédito da fintech terão direito a 10% do valor gasto com a ferramenta.

A promoção tem validade que confere aos três primeiros meses da aquisição do cartão. Desta forma, nas compras realizados em parceiros do produto, os clientes podem receber até R$ 100 de reais de volta.

Contudo, vale ressaltar que a solicitação deve ser feita ainda em julho para garantir a promoção. Atualmente, aqueles que já possuem o cartão de crédito da instituição contam apenas com 5% de cashback.

Para conseguir a porcentagem total de 10% com o cartão PicPay, o cliente precisa realizar:

Transações no cartão feitas com QR Code;

Compras em e-commerces parceiros;

Compras na PicPay Store.

A nova campanha trata-se de uma estratégia para garantir mais clientes para a empresa. Sendo assim, os clientes que adquirirem o cartão em julho terão cashback dobrado por três meses. Após esse período, os 5% originais passam a valer.

Isso significa dizer, que se o cartão de crédito do PicPay for solicitado agora, você ganhará três meses com cashback equivalente a 10%, e em novembro, o percentual cai para 5%.

Como solicitar o novo cartão de crédito do PicPay?

O procedimento é bem simples, e é realizado por meio de canais digitais. Acompanhe:

Acesse a plataforma do PicPay;

Clique em “Quero meu cartão”;

Baixe o aplicativo da fintech, disponível para iOS e Android; e

Finalize a operação;

O PicPay Card

O cartão de crédito do PicPay é emitido na bandeira Mastercard Internacional. Ele não possui anuidade, taxa de adesão ou taxa de manutenção. Além disso, os clientes podem contar com a modalidade de crédito e débito, todas integradas na mesma ferramenta.

Para utilizá-lo nesta função, basta adicionar saldo na conta do PicPay.

Na função crédito, o usuário pode utilizar o limite disponível para compras à vista ou parceladas. Ademais, o aplicativo oferece a versão digital do produto.

