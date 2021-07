PicPay possibilita abertura de conta para menores de 18 anos

O PicPay é uma das maiores carteiras digitais do país. Além de oferecer diversas vantagens, seus clientes podem realizar pagamentos pela plataforma. Agora, cidadãos menores de 18 anos podem solicitar a abertura da conta.

Como mencionado, através do aplicativo, os usuários podem realizar diversos serviços de maneira digital, evitando contato físico com o meio externo, inclusive, diante as regras de restrições frente a pandemia da Covid-19.

Entre as opções que são disponibilizadas na fintech, há a transferência de dinheiro para terceiros, pagamentos de contas, recarregar o celular, do cartão de transporte, entre outras funcionalidades.

Cabe salientar, que como principal vantagem, assim que o dinheiro é depositado na carteira digital do PicPay começa a render, em um percentual superior ao das contas poupanças do mercado financeiro.

O aplicativo é disponível para Android e iOS e não cobra para ser baixado. No mais, não possui anuidades ou taxa de adesão. No entanto, alguns serviços são cobrados, logo, tarifas podem ser cobradas por recursos específicos.

Desta forma, o pagamento só será realizado caso o serviço for utilizado. Diante disso, a plataforma notifica o cliente sobre a cobrança antes mesmo de utilizar o produto, assim, cabe a ele decidir aceitar ou não.

Você Pode Gostar Também:

PicPay permite abertura de conta para menores de 18 anos

Outra vantagem da instituição, é a possibilidade da abertura de conta corrente para menores de 18 anos. Porém, para realizar o cadastro, o cidadão precisa:

Ter pelo menos 16 anos;

Ter o CPF regularizado;

Ter a linha do celular pessoal ativa;

Informar os dados pessoais no momento do cadastro.

Na prática, o PicPay solicita informações pessoais como o nome completo, e-mail, CPF e número de telefone. A empresa ainda pode pedir uma foto do rosto do menor (selfie).

Contudo, o aplicativo solicita as informações somente por meio da plataforma. Cobranças de dados por outros meios devem ser descartadas, pois pode se tratar de fraude.

Veja também: Picpay pode dar até R$100 aos clientes; veja como receber