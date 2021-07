Pingo assume comando técnico de time da Série C

São José, SP, 19 (AFI) – O São José tem novo comando técnico para a sequência da temporada. Pingo, catarinense de 53 anos, foi apresentado oficialmente no Passo d’Areia na noite desta sexta, após a vitória sobre o Oeste, pela oitava rodada do Brasileirão Série C.

“Chegar com o resultado positivo anterior é importante para a retomada da confiança. Fiquei muito positivamente surpreso com a qualidade do time. Vi que a equipe gosta de tocar a bola, de jogar ofensivamente. E essa é uma característica do meu trabalho, de priorizar a posse de bola, de sair jogando lá de trás e ter a iniciativa do jogo”, comenta, e completa: “Eu nunca vou abrir mão da coragem de jogar”. Esta será a segunda experiência de Pingo como técnico no futebol gaúcho.

OS OUTROS TRABALHOS NO SUL

Há dois anos, comandou o Caxias, sendo campeão do interior com a equipe do interior. Como jogador, ele teve passagem marcante por aqui, defendendo o Grêmio.

“O futebol gaúcho é um dos melhores estados do futebol brasileiro, e o São José é muito bem organizado. Merece crescer ainda mais, e vou trabalhar para isso”, diz.

Mais recentemente, Pingo comandou o Juventus, de Santa Catarina, nas primeiras partidas do Brasileirão Série D. Já são 11 anos como treinador oito clubes comandados por ele.

“Minha equipe joga para ter a iniciativa do jogo, sem jogo de transição ou ligação direta, com bom desempenho. Vamos trabalhar para que a equipe do São José tenha uma maneira própria de jogar, para buscarmos os resultados sempre, dentro ou fora de casa. Nossa equipe terá uma característica própria”, avisa o técnico.

ESTREIA DEFINIDA

Pingo começa os trabalhos a frente do grupo de jogadores nesta semana, e terá seu primeiro desafio diante do Ypiranga, em Erechim, na partida que encerrará o primeiro turno da competição.

